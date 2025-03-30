الأحد 30 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أبطال حكيم باشا ضيوف عمرو الليثي في واحد من الناس اول أيام عيد الفطر

مصطفي شعبان.. فيتو
مصطفي شعبان.. فيتو


 


يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس، النجم مصطفى شعبان وأسرة مسلسل حكيم باشا، وذلك غدًا الإثنين، أول أيام عيد الفطر، في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة الحياة.

 

وتكشف الحلقة عن كواليس المسلسل الذي حقق أعلى نسب مشاهدة خلال شهر رمضان 2025، حيث يروي أبطاله حكايات وأسرارًا لم تُعرض من قبل، إضافة إلى أغرب المواقف التي واجهوها أثناء التصوير.

ويشارك في الحلقة نخبة من نجوم العمل، من بينهم: دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، منذر رياحنة، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، أحمد صيام، سلوى عثمان، والمخرج أحمد خالد أمين.

كما أعدّ البرنامج مفاجأة خاصة لفريق العمل، احتفالًا بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل على شاشة الحياة، حيث أشاد عمرو الليثي بالعمل وأبطاله، وعلى رأسهم النجم مصطفى شعبان.
 

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برنامج واحد من الناس عمرو الليثي مصطفى شعبان مسلسل حكيم باشا مسلسلات رمضان

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موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا

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