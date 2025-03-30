طه ينتقم من محمد لطفي في الحلقة الأخيرة من مسلسل الحلانجي

مسلسلات رمضان 2025، تشهد أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الحلانجي انتقام طه الحلانجي من المعلم خليل “محمد لطفي”، بعد أن قام بسرقة منزله والاعتداء عليه.

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل الحلانجي مشادة كلامية بين ياسمين ووالدها محمود قابيل بعد معرفتها أنه يقوم ببعض الأعمال المشبوهة.

وضمن الأحداث يعتدي طه الحلانجي بخرطوش على أحد رجال المعلم خليل "محمد لطفي".

وتزداد قصة الحب بين سعيد وجي جي، مما يجعله يبلغها بأنه سيقوم بالقضاء علي زوجها كى يتزوج منها.

ويتم كشف طه الحلانجي أمام رجل الأعمال الذي يعمل معه محمود قابيل، وأنه قام بسرقة جميع الأوراق الخاصة به.

ويبدأ محمود قابيل في تغير معاملته مع طه الحلانجي بعد معرفة كل شيء عنه من محمد لطفي، ويصارح طه الحلانجي ابنته بكل شيء.



مسلسل الحلانجي الحلقة 28

وشهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحلانجي، مشادة بين طه الحلانجي وشقيقه سعيد، خاصة بعد أن أظهرت جي جي حقيقة طه الحلانجي أمامه.

ويقوم أحد رجال المافيا بالاتفاق مع مطاوع لسرقة منزل محمد رجب وأن يأتي بجميع الأوراق منه.

كما تزداد قصة حب طه الحلانجي وياسمين ابنة محمود قابيل، ما يجعل والدها يقلق من هذا الأمر، ويطلب من طه الحلانجي أن يبتعد عن ابنته وأن لا يجعلها تتعلق به أكثر من ذلك.



ويتعاون المعلم خليل "محمد لطفي" مع طارق صبري في محاولة الإيقاع بطه الحلانجي، لكي يحصل على الفيديوهات التي تخصه هو وجي جي "عبير صبري".



ويبدأ سعيد في التخطيط للتخلص من زوج جي جي "عبير صبري" بسبب الأوراق التي وقعت عليها بعد أن ارتكبت جريمة قتل.

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