السكك الحديدية: إضافة عربات ثالثة مكيفة على بعض قطارات الوجه البحري

قررت هيئة السكك الحديدية اعتبارا من يوم ١٢/ ٤ /٢٠٢٥ إضافة عربة بوفيه درجة ثالثة مكيفة خدمة جديدة ذات ٦٠ مقعد على بعض قطارات الوجة البحرى على قطارات ارقام ٩٤٩ و٥١٦ - ٥١٧ و٥١٨ - ٥١٩ و٣٠١٩ و٩٥٩.

كما قررت الهيئة اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٤/١٣ إضافة عربة بوفية درجة ثالثة مكيفة خدمة جديدة ذات ٦٠ مقعد على قطارات ارقام ٥٨٤ - ٥٨٥ و٥٨٦ - ٥٨٧ و٣٠١٨ و٩٤٦ وكذلك إعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٤/١٤ يتم إضافة عربة بوفية درجة ثالثة مكيفة خدمة جديدة ذات ٦٠ مقعد على قطار رقم ٩٤٨.

وأكدت الهيئة فى بيانها مراعاة أن يكون ترتيب عربة البوفية الدرجة الثالثة المكيفة الخدمة الجديدة ذات ٦٠ مقعد رقم (٥) بالقطارات المذكورة بعاليه.

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