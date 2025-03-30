الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية: إضافة عربات ثالثة مكيفة على بعض قطارات الوجه البحري

قطار
قطار

قررت هيئة السكك الحديدية اعتبارا من يوم ١٢/ ٤ /٢٠٢٥ إضافة عربة بوفيه درجة ثالثة مكيفة خدمة جديدة ذات ٦٠ مقعد على بعض قطارات الوجة البحرى على قطارات ارقام ٩٤٩ و٥١٦ - ٥١٧ و٥١٨ - ٥١٩ و٣٠١٩ و٩٥٩.

كما قررت الهيئة اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٤/١٣ إضافة عربة بوفية درجة ثالثة مكيفة خدمة جديدة ذات ٦٠ مقعد على قطارات ارقام ٥٨٤ - ٥٨٥ و٥٨٦ - ٥٨٧ و٣٠١٨ و٩٤٦ وكذلك إعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٤/١٤ يتم إضافة عربة بوفية درجة ثالثة مكيفة خدمة جديدة ذات ٦٠ مقعد على قطار رقم ٩٤٨. 

وأكدت الهيئة فى بيانها مراعاة أن يكون ترتيب عربة البوفية الدرجة الثالثة المكيفة الخدمة الجديدة ذات ٦٠ مقعد رقم (٥) بالقطارات المذكورة بعاليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدرجة الثالثة المكيفة هيئة السكة الحديد السكة الحديد الخدمة الجديدة عربات ثالثة مكيفة قطارات الوجه البحري

مواد متعلقة

طوارئ بموانئ البحر الأحمر خلال إجازة عيد الفطر

تسع 1.5 مليون حاوية، أبرز المعلومات عن محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض

تعليمات السكك الحديدية لقائدي القطارات خلال إجازة عيد الفطر، أبرزها تشغيل جهاز التحكم

بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط

توزيع 150 ألف وجبة إفطار بعدد من محطات المترو خلال شهر رمضان

احذر الغرامة خلال نزهة عيد الفطر اثناء استقلال القطارات

أخبار مصر اليوم، خريطة فلسطين بجوار مفتي الجمهورية تتصدر مواقع التواصل، السيسي ورئيس وزراء باكستان يتبادلان التهنئة بحلول عيد الفطر، بيان جديد من دار الإفتاء حول رؤية هلال شهر شوال

قطارات جديدة تدخل الخدمة بداية من الثلاثاء، تعرف عليها

الأكثر قراءة

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

اجتماع مرتقب لحسم مصير زيزو مع الزمالك

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

حميدتي يعترف بانسحاب قواته من العاصمة الخرطوم

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

التقويم الهجري لا يصلح لتوثيق الأحداث، عمرو محمود ياسين يثير الجدل بشأن اختلاف هلال العيد

منوعات

المزيد

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

قص ولزق بالكربون.. 40 مسلسلا وأفكارا مكررة في دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم استخدام ألعاب المراهنات الإلكترونية؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة "أجنادين"

حكم صيام المرأة التي تشعر بألم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب

المزيد
الجريدة الرسمية