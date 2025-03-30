حملة نظافة بمحيط المساجد والمتنزهات لاستقبال العيد في سوهاج (صور)
قامت الوحدة المحلية بحي الكوثر بمحافظة سوهاج اليوم الأحد بحملة نظافة مكثفة، ورفع مستوى النظافة بمحيط المساجد ومؤسسة البنين “دار الأيتام ” بالحدائق العامة وجميع المتنزهات ونادى الرحلات وشوارع الحى، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وأكدت الدكتورة شربات الصوينع رئيس حى الكوثر بسوهاج أن الحملات مستمرة بشكل يومى فى جميع شوارع الحي طوال فترة العيد وذلك لظهور الحيبالمظهر اللائق، خلال عيد الفطر المبارك.
وأضافت رئيس حي الكوثر أن حملة نظافة شملت محيط المساجد لأداء صلاة العيد الفطر والحدائق العامة وجميع المنتزهات ونادى الرحلات لاستقبال المواطنين بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمواطنين.
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