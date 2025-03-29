السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحدائق العامة في سوهاج تستعد لاستقبال عيد الفطر

حدائق العامة
حدائق العامة

تستعد الوحدات المحليات بمراكز والمدن محافظة سوهاج لاستقبال عيد الفطر المبارك بتنظيف وقص الأشجار بالحدائق العامة والمنتزهات بمختلف الأماكن بمراكز سوهاج وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك بمظهر حضاري يليق بالمواطنين.

وتابع رؤساء المدن والأحياء والقرى بمحافظة سوهاج جهود الوحدة المحلية في ري الأشجار والمنتزهات بمختلف الأماكن في حدائق والمنتزهات لاستقبال عيد الفطر المبارك بمظهر حضاري يليق بالمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج حرصا على زيادة اللون الأخضر والرؤية البصرية والبيئة الصحية النظيفة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على ضرورة المتابعة المستمرة والعمل على ري الأشجار والمنتزهات بصفة يومية حفاظا على المساحات الخضراء والبيئة الصحية النظيفة والمظهر الحضاري الذي يليق بمدينة طهطا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال عيد الفطر استقبال عيد الفطر المبارك الاحياء والقرى الاشجار الحضارى اللائق

مواد متعلقة

تموين وبيطري سوهاج يضعان خطة لإحكام الرقابة السيطرة على الأسواق استعدادا لعيد الفطر

فريق لتوعية المرضى والرد على استفساراتهم بمستشفى طهطا في سوهاج

الأكثر قراءة

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

مريض كلى يشتكي لوزير الصحة في المنيا: كأننا تلاميذ ابتدائي

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت في الصاغة

حالة الطقس اليوم، أمطار رعدية على هذه المناطق

7 نصائح مهمة لإفطار صحي أول أيام العيد

الكنيسة الأرثوذكسية تنفي وفاة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة

مصدر بالأهلي يكشف مصير أحمد عبد القادر

اتساع الجزر الطينية في مجرى النيل الأزرق، باحث يؤكد توقف توربينات سد النهضة الإثيوبي

منوعات

المزيد

لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحًا على سطح بناء إلى شلال مدمر (فيديو)

صدام "وشيك" في الجو.. طائرتان تتفاديان كارثة في سماء واشنطن

القبض على زعيم مجموعة تعبد الشيطان حاولت إقامة قداس أسود

بسبب ملصق مضلل، سحب عبوات قهوة شهيرة من الأسواق الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نهاية الشخصية التوكسيك.. كيف قدمها عصام عمر في الحلقة الأخيرة من نص الشعب اسمه محمد (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة "هرقل"

معارك وغزوات، معركة وادي لكة أولى فتوحات المسلمين في أوروبا ومفتاح الأندلس

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

المزيد
الجريدة الرسمية