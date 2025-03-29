الحدائق العامة في سوهاج تستعد لاستقبال عيد الفطر

تستعد الوحدات المحليات بمراكز والمدن محافظة سوهاج لاستقبال عيد الفطر المبارك بتنظيف وقص الأشجار بالحدائق العامة والمنتزهات بمختلف الأماكن بمراكز سوهاج وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك بمظهر حضاري يليق بالمواطنين.

وتابع رؤساء المدن والأحياء والقرى بمحافظة سوهاج جهود الوحدة المحلية في ري الأشجار والمنتزهات بمختلف الأماكن في حدائق والمنتزهات لاستقبال عيد الفطر المبارك بمظهر حضاري يليق بالمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج حرصا على زيادة اللون الأخضر والرؤية البصرية والبيئة الصحية النظيفة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على ضرورة المتابعة المستمرة والعمل على ري الأشجار والمنتزهات بصفة يومية حفاظا على المساحات الخضراء والبيئة الصحية النظيفة والمظهر الحضاري الذي يليق بمدينة طهطا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.