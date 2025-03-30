الأحد 30 مارس 2025
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السياحة: تشكيل غرف عمليات لتلقي شكاوى الفنادق خلال عطلة عيد الفطر المبارك وحلها

المنشآت الفندقية
المنشآت الفندقية
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قامت وزارة السياحة والآثار، بتشكيل غرف عمليات من الإدارات المختلفة بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية تعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

غرفة عمليات وزارة السياحة والآثار لمتابعة شكاوي السائحين

يأتي ذلك لتلقي وبحث أي استفسارات أو شكاوى ورصد أي مخالفات ترد من السائحين أو الزائرين المصريين أو السائحين الأجانب رواد المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في أسرع وقت، تنفيذًا للدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة وحرصها على التأكد من جودة الخدمة المقدمة بهذه المنشآت. 

ومن جانبه، أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أنه سيتم تلقى هذه الاستفسارات والشكاوى والمقترحات من خلال الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل على مدار الساعة.

لجان وزارة السياحة والآثار للمرور علي المنشآت الفندقية

وأضاف أن الوزارة ستكثف، خلال أيام العيد، لجان المرور والتفتيش على كافة المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة السياحية والبازارات بالقاهرة والجيزة والمدن السياحية، للتأكد من تطبيقها لكافة إجراءات سلامة الجودة والصحة وكافة التعليمات وكافة الضوابط والتعليمات المقررة من الوزارة في هذا الشأن. 
 

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