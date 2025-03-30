الأحد 30 مارس 2025
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أخبار مصر

السياحة تشكل غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بالمتاحف والمواقع الأثرية خلال عيد الفطر

الاهرامات
الاهرامات
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شكلت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، غرفة عمليات مركزية من ممثلي مختلف قطاعات المجلس لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

غرفة عمليات مركزية للمجلس الأعلى للآثار خلال عيد الفطر

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار لضبط منظومة العمل الأثري وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين والمواطنين والاستمتاع بتجربتهم السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الغرفة سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والتأمينية والاحترازية اللازمة بكافة المتاحف والمواقع الأثرية لتوفير زيارة سهلة وممتعة للزائرين من السائحين والمصريين وإزالة أية عقبات أو مشكلات قد تواجههم خلال زيارتهم خاصة مع تزايد حركة الزيارة خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

استقبال شكاوي المواطنين خلال عيد الفطر

كما ستتولى الغرفة أيضًا متابعة تواجد أمناء المتاحف ومفتشين الآثار بأماكن عملهم خلال مواعيد الزيارة المقررة في أيام العيد، والتواصل المستمر على مدار 24 ساعة مع رؤساء الإدارات المركزية بكافة قطاعات المجلس الأعلى للآثار لمتابعة أي طارئ قد يستجد.

ويتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

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وزارة السياحة والآثار المجلس الأعلي للأثار عيد الفطر المبارك عيد الفطر وزارة السياحة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

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