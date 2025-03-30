استعدادات تموين البحيرة في عيد الفطر

شكلت مديرية تموين البحيرة غرفه عمليات، لمتابعه الحالة التموينية ومتابعه الأسواق والعمل على مراقبة المنتجات المعروضه وتلقى اى شكاوى من المواطنين واتخاذ اللازم ضد اى مخالفات وكذلك عمل تقرير يومى بما يتم وابلاغ الوزاره والجهات المعنيه.

وقامت المديرية تم عمل خطه لاستمرار تشغيل للمخابز البلدية بدائرة المحافظة لتوفير الخبز في فتره العيد، وكذلك عمل حملات رقابية للمرور ومراقبة تشغيل المخابز.



وتم اتخاذ كافه التدابير اللازمة لتوفير السلع الغذائيه والاستراتيجيه وتحقيق ضبط الاسعار وتوفير السلع الاستراتيجيه واتاحتها بالاسواق ومنافذ البيع والمعارض بدائرة المحافظة بأسعار اقل من مثيلاتها بالسوق الحر وبالكميات المناسبة وبجوده عاليه للمستهلكين.

وأكدت مديرية البحيرة على توفير اللحوم الطازجة والمجمدة بفروع الشركة العامة للجملة والاسواق والمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية.



كما تم عمل حملات والمرور على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة وخاصة حلويات العيد ومدى صلاحيتها للاستهلاك والتاكد من مصدرها وجودتها واتخاذ اللازم في حاله وجود مخالفات كما تم عمل عدد من الحملات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر كافة السلع الأساسية.



وأعلنت صرف كميات القمح اللازمه للمطاحن وتشغيلها والعمل على توفير الدقيق اللازم بارصده كافيه وصرف الدقيق للمخابز بايام العيد مسبقا وجارى متابعه ومراقبه المطاحن واتاحه الصرف للمخابز.



بالإضافة إلى توفير كميات كافيه من أسطوانات البوتوجاز المنزليه والتجاريه ومتابعه توافرها ومراقبه توزيعها بدائره المحافظه والوقوف على مدى وجود أرصدة باستمرار بالمستودعات في حاله الطوارئ كذلك متابعه محطات التعبئه والمرور عليها باستمرار.



واشارت إلى عمل مجموعات عمل لمتابعه استمرار عمل محطات الوقود خلال أيام العيد التاكد من توفر جميع المواد البترولية سولار – بنزين بانواعه – عازطبيعى ومتابعه عمليات شحن المواد البتروليه ومتابعه ارصده المحطات والوقوف على موقف توفر المنتجات البتروليه.

وأكدت التنبيه باستمرار عمل بدالين التموين ومشروع جمعيتى بصرف السلع التموينيه للبطاقات التموينيه وكذلك متابعه الصرف من فروع الشركه العامه للجمله وتوافر السلع التموينيه بالكميات والارصده الكافيه و العمل على توافر السلع الحرة بالاسواق حيث تم وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة والمنافذ التابعة للخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية والشركة العامة لتجارة الجملة والسلاسل التجاريه والمولات وتنظيم العديد من المعارض والشوادر بمختلف مناطق المحافظة.

و أسفرت حملات اليوم بمراكز وادي النطرون والنوبارية ودمنهور وإيتاى البارود والمحمودية وشبراخيت وإدكو ورشيد والدلنجات وحوش عيسي عن تحرير بعض من المخالفات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد المهندس محمد رجب هدية وكيل الوزاره على الاجهزه الرقابيه بالمديريه والاداره الفرعيه سواء الرقابه التوينيه والرقابه التجاريه بضوره التواجد المستمر وتكثيف المرور على الأسواق والمحلات العامه والانشطه التموينيه وضبط اى مخالفات واتخاذ اللازم قانونا.

كما تم التأكيد على ضروره تلقى شكاوى المواطنين والعمل على سرعه حل اى مشكلات والربط مع غرفه عمليات المحافظه والوزاره مع اخطارغرفة العمليات بنتائج الحملات اليومية وتقديم تقرير عن موقف السلع والاسواق وما تم من اجراءات يتم عرضه يوميا.

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