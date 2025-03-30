الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة تعرض بلوجر للسرقة داخل مركز تجميل بمدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بتفريغ كاميرات المراقبة حول تعرض بلوجر لواقعة سرقة داخل مركز تجميل بشارع عباس العقاد في مدينة نصر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بتلقيها بلاغ من بلوجر شهيرة أفادت بتعرضها لسرقة مبلغ مالي من حقيبتها داخل مركز تجميل بشارع عباس العقاد.

وقالت البلوجر في بلاغها، إنها تعرضت لسرقة مبلغ مالي من حقيبتها أثناء تواجدها في مركز تجميل بشارع عباس العقاد


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة مدينة نصر مدينة نصر أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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