الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

النيابة تستدعي صاحب شقة سكنية نشب بداخلها حريق في عابدين

حريق، فيتو
حريق، فيتو

استدعت نيابة عابدين الجزئية صاحب شقة سكنية شب بداخلها حريق بمنطقة عابدين، وذلك للوقوف علي ملابسات الواقعة. 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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