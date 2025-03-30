الزجالين مع كعك العيد.. فؤاد حداد يكتب مجموعة «المسحراتي».. محمد عبد المنعم ينشد قصيدة زجلية في المسألة الكحكية.. وبيرم التونسى وأبو بثينة «بالقائمة»

كعك العيد، كتابات شعرية كتبها الشعراء والزجالين منهم شاعر العامية فؤاد حداد وأبو بثينة وبيرم التونسي عن طرائف وفكاهات هذا الكعك الذي أصبح أيقونة عيد الفطر بل وأيقونة الأعياد جميعها، وإلى جانب الأشعار أطلقت الأمثال الهزلية على الكعك فيقال مثلا " إن كان جارك سفيه اعمله كعك وهاديه " ويقال " الكعك في ايد اليتيم عجبة ".

كتب فؤاد حداد عن كعك العيد، هو شاعر العامية الذي عرف بالمسحراتي لكتابته حلقات المسحراتي في مجموعة شعرية بعنوان " المسحراتي " التي غناها سيد مكاوي لأكثر من عشر سنوات، وفي الأيام الأخيرة من رمضان بل وفي الساعات الأخيرة منه كتب عن العيد وكعك العيد يقول: اصحى يا نايم وحد الدايم.. وقول نويت بكره إن حييت.. الشهر صايم والفجر قايم.. اصحى يا نايم وحد الرزاق.. رمضان كريم / مسحراتي منقراطي خالاتي عماتي سيداتي على تل عجوة ودقيق وعسل وسمن ولا مجلس الأمن سهرانين، لت وعجن ويبنوا الهرم / قالت حماة المحترم يا كعك يا سيد الكرم..نبطلك دا فى المشمش.. يا بت قومي وفرفشي..لا تجوشي ولا تخشي احمي الفرن واستحمشي اشي واشي / تلاقيه مشي اشي نغبشي واشي حبشي ..واشي دندشي واشي انقشي واشي ينحشي.. واشي رشرشي سكر عليه.. بركة إيديا فرحة عينيا.. قال إيه وإيه وإيه.

قول للصاجات حيى البازة

وقال فؤاد حداد أيضا عن كعك العيد: قال واحد اثنين ثلاثة واللي كان في الجرن ..كله انفتل وانشال وراح الفرن.. عيني على رصة راحت ولا رصة جات .. عمال أتسحر وأنا ماشي ورا الصاجات / يا كعكة يا دبلة قلبي.. تسلم إيدين الخبازة / قول للصاجات حيى البازة.. تسلم ايدين الخبازة / سرحت حر في أحضاني..هوى أوطاني.

قصيدة زجلية في المسألة الكحكية

الشاعر الزجال محمد عبد المنعم الشهير بـ"أبو بثينة"، كتب قصيدة زجلية عن كعك العيد في قصيدة بعنوان “في المسألة الكحكية ” عن مآسي الحياة الزوجية بسبب كعك العيد في مجلة البعكوكة عام 1950 يقول فيها:

يوم الخميس قبل السحور بشوية..قامت خناقة بين نبيهة وجوزها

خش التقاها مكشرة وملوية..شافت خياله دوغرى مطت بوذها

ميل على الكرسى القديم وتمدد..وقال كفى الله الشر ليه زعلانة

قالت ليه ماخرصشي حتى واعدد..والطم كمان على قسمتى الندمانة

كل الحريم في بيوتها متهنية..وانا اللى من دون الحريم متعوسة

قال فهمينى يا ولية المسألة..قالت له وحياتك لاموت مفروسة.



كعك العيد

وقال أبو بثينة فى قصيدة أخرى عن قيام الفقراء المعدمين لعمل كعك العيد للتفاخر وتوزيعه على الجيران بالرغم أنهم لا يجدوا طعام يومهم فقال: قال كحك واحنا العيال عريانين.. والعيش باجيبه والغموس بالعافية / ليه نفتخر ونبات بطونا جوعانة.. دا يبقى تغفيل من الحمار بلا قافية.

التونسي يتهكم على توزيع الكعك على الجيران

وكتب الزجال بيرم التونسي عن كعك العيد في مجلة مسامرات الجيب عام 1950 يقول: ثلاثين صاج من ملف النواعم.. تكفي للسنة السواد اللي جاية وفاح البيت من شمخة عظيمة.. على الصايمين والفاطرين هنية ويفضل كعكهم قدام عنينا.. مشكل زي صدقات التكية حذيفة كعكها معجون بديزل.. زناخته للسموات العلية وفاطمة كعكها أسود منقوش.. يبان للعين أفاعي ملتوية وأما كعك خالتنا العجوز.. تروح بين القرافة مستحية شوية قال.. وجايلنا الهدية من الجيران.. داخلة بالصينية وأنجر من طرف بدرية هانم.. مغطى بالقطيفة العثمانية.

الشاعر بيرم التونسى

وفي مقال ساخر أيضا كتبه بيرم التونسي قال فيه: أعتقد تمامًا أن كعك العيد.. هذا الذي يتردد اسمه على ألسنة الملايين من الشعب في كل عام.. أعتقد أنه تقيل على المعدة وثقيل على الجيب، ففي موسمه السنوي تجد الزياتين يغشون السمن احتفالًا بعيد إخواننا المسلمين والطحانين يخلطون الدقيق إكرامًا منهم لعيد إخواننا الموحدين حتى بائع السمسم يضيف إليه نسبة كبيرة من التراب والحصى مساهمة منه في الترفيه عن الأمة الإسلامية، ولذلك أعتبر هذا الكعك كارثة سنوية تحل بنا عن طريق الورائة ولا تنتهى بخير، فإذا سلمت من الغشاشين لا تسلم من لؤم الفرانين، فالمعلم فتيحة يسرقه أو يحرقه.

كارثة تنتهي بالسجن أو الطلاق

وأضاف الشاعر بيرم التونسى أنه مع كل هذه المصائب تجد أن سيدة البيت وهي الزوجة المصونة تحتم على زوجها عمل كعك العيد ولو استلف أو سرق وينتهي الأمر بكارثة تنتهي بالسجن أو الطلاق..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.