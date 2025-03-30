كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن احتجاز رجلًا مشتبهًا بأنه تسبب في اشتعال ما صار أكبر حريق غابات في البلاد، والذي أودى بحياة 26 شخصًا على الأقل ودمر آلاف المباني بما في ذلك معابد تاريخية.

حريق غابات كبير في كوريا الجنوبية

ومن جانبه قال مسؤول من شرطة إقليم كيونجبوك إن السلطات تعتقد أن الرجل، وهو في الخمسينيات من عمره، بدأ الحريق في منطقة ويسونج بجنوب شرق البلاد عندما كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى عند قبر عائلي في 22 مارس.

وأضاف المسؤول "نحن بصدد التحقق من الأدلة". وفي النظام القانوني بكوريا الجنوبية، يتضمن الحجز تسجيل المشتبه به.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الرجل نفى الاتهامات.

وأتى الحريق على نحو 119 ألف فدان، ودمر ما يُقدر بأربعة آلاف مبنى وأجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الإخلاء.

وبحلول الجمعة، تمكنت السلطات من احتواء الحريق إلى حد كبير لكن رجال الإطفاء ما زالوا يسعون لإخماد النيران في بؤر صغيرة تأججت السبت.

وأدى حريق ويسونج وحرائق منفصلة في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إلى وفاة 30 شخصًا على الأقل وانطلاق دعوات لإجراء إصلاحات وطنية لتحسين مواجهة مثل هذه الكوارث، والتي يقول الخبراء إنها تتفاقم بسبب تغير المناخ.

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