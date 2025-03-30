الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

فتاة تقفز من الطابق الخامس بعد مشاجرة مع والدتها بأكتوبر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تستمع نيابة أكتوبر لأسرة فتاة أقدمت عل التخلص من حياتها بعد مشاجرة مع والدتها، في منطقة حدائق أكتوبر.

وكشفت التحريات أن المتوفاة دخلت في مشاجرة مع والدتها، عندما شاهدت السيدة نجلتها في حالة سكر، فعاتبتها على فعلتها، فنشبت مشاجرة بينهما وتعدت الفتاة على والدتها بالسب والضرب.

وأضافت التحريات أن أشقاءها تمكنوا من الفصل بينهما، وإدخال الفتاة إلى غرفتها، فتوجهت الفتاة لشرفة غرفتها بالطابق الخامس وقفزت وتوفيت على الفور، وأفادت التحريات بأن الفتاة كانت تعاني من اكتئاب منذ فترة، ومرت بحالة نفسية سيئة.

سقوط فتاة من علو بأكتوبر 

وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، المقدم محمد نجيب، مفاده سقوط فتاة من علو ووفاتها.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة فتاة في منتصف العقد الثالث من العمر، مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

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اكتوبر النيابة العامة المباحث الجنائية منطقة حدائق اكتوبر

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