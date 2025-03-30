لام شمسية عمل ساطع النجاح

وسط ركام هائل من الأعمال المنسوبة إلى الدراما التلفزيونية، يبرز عدد محدود من المسلسلات التى ناقشت قضايا حرجة وحيوية وجادة، وتفاوتت قدرات المؤلفين والمخرجين في المعالجة الفنية التى تنجح في جذب الاهتمام والمتابعة من جمهور شهر رمضان المبارك.

وحتى الآن لا أعرف السر في التركيز على هذا الشهر الكريم وحشد عشرات المسلسلات دفعة واحدة ليشاهدها الناس بعد الإفطار إلى ما بعد الفجر، كأن الأحد عشر شهرا المتبقية لا تصلح لا للعرض ولا قبول الناس أو لعلهم يحسبون أن الناس يختفون خلالها!

ما علينا تلك قضية لا حياة فيها ولا حياة لمن تنادي لتذكير المنتجين والكتاب والمخرجين بأن شهور السنة ١٢شهرا..



أقول من بين ركام درامي هائل يسطع مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة عمل تشرف عليها المبدعة مريم نعوم، بتفاصيل دقيقة نسجت ثوبا فنيا أمتع العقل والنفس والوجدان.. لام شمسية للمخرج كريم الشناوى، والممثلون أمينة خليل واحمد السعدني ومحمد شاهين ويسرا اللوزي وصفاء الطوخي وماريو حداد في أول ظهور له وأول أدواره. ثم الطفل الموهوب على البيلي.



لام شمسية تعرض لقضية التحرش.. بحساسية مشرط الجراح البارع.. تحرش رجل كبير متزوج وعنده ابنة ناضجة وزوجة مدمرة نفسيا بسببه، يعمل أستاذا جامعيا، وأيضا في مدرسة تملكها أمه، وهو قريب جدا من الأطفال يعلمهم المسرح واللغة العربية..

وهو يعلم إبن صديقه الحميم جدا الطفل يوسف ولقربه من عائلته فهو يعلمه ويختلي به وبالصدفة ضبطته نيلي إذ نظرت من خلف من زجاج الباب، ولما فتحته مذهولة، كان المتمرس وسام يحتضن الطفل بقوة.. كان يفعل ذلك مند وقت طويل ولا أحد يدري، وكان يمنحه في وبعد اللعبة السرية نجمة يخدعه بأنها تضئ له ليلا وكلما تحرش به منحه النجمة السحرية، وكان يفعل الشي المخزي ذاته مع عدد من اطفال مدرسة أمه..

فهل كان يحسب الاطفال والتلاميذ ضمن ممتلكات عائلته.. وسام الألفى، (إسمه الألفى للأسف الشديد)، لعب الدور ببراعة محمد شاهين، وقامت أمينة خليل بدور أم يوسف التى ربته وليست أمه التى انجبته وتركته، بأفضل أدوارهما على الاطلاق.

لن احكي قصة المسلسل، سأحكي عن إبهار التمثيل والإضاءة التى شاركت الممثلين بطولة المسلسل، كات الإضاءة مع المزيكا تكملان حوار الصمت والعيون والحروف المتعثرة علي آلسنة الجميع، الطفل الذي تحرش به معلمه وصديق أبيه المقرب جدا، أسر القلوب بتلقائية أدائه وتمكنه من التعبير عن القلق الداخلي والتوتر النفسي.



وجه أمينة خليل مع الاضاءة والصمت وذهول العينين وتوتر الشفتين كان لوحة درامية مؤثرة، وهي لوحة لم تكن بمعزل عن نفس الكادرات الذكية المدروسة حرفيا للنجم إبن النجم أحمد السعدني، بلغ ذروة فنية جادة. وعكس كل المشاعر المتناقضة بسيطرة وجرعة محسوبة.. لا زعيق ولا تشنج ولا بلطجة..



أما ماريو حداد في اول ادواره فكان النسمة الطيبة في مسلسل حافل بالتوتر، وكان بهدوء أدائه مثالا لزوج الأم الطيب المتفهم، والحقيقة أن المسلسل قدم بالفعل هذين النموذجين، فأمينة خليل "نيللي " زوجة أب وهى من ربت يوسف كابنها، وماريو زوج أم لزوجة لم تعرف من الأمومة غير أنها أنجبت طفلا تخلت عنه في سن الخامسة من عمره..

وأظن أن ماريو حداد سيتمكن أكثر من أدواته وحضوره في أعمال تالية نترقبه فيها، مستغلا السلاسة التى ينطق بها ويتحرك بها أمام الكاميرات.



لم يكن الطفل وحده الذي تعرض للتحرش ولمس أعضاء حساسة فيه، بل يكشف النص الدرامي عن معاناة نيللي ذاتها من تحرش جارتها وهما بعد طفلتان، مما أعاق اتمام علاقة زوجية سليمة مع زوجها لاحقا، فكانت هي تعاني وكان يوسف يمر بنفس المحنة من أقرب الناس إلي عائلته.



لام شمسية نص إرتقي ليس فقط بطاقم العمل بل إرتقي بمتعة المشاهدة والمشاهدين، وهو دليل علي أن الكتابة الحلوة تثمر عملا أحلى، وأن النص هو روح الإبداع والنجاح..



تحية للمبدع كريم الشناوى وإعجابا كاملا بأداء الأربعة الذين سيفكرون كثيرا قبل أن يقبلوا أعمالًا تالية، أتكلم عن أمينة والسعدنى وشاهين ويسرا اللوزي.. أما الطفل على البيلي فينتظره مستقبل واعد حقا.. لام شمسية عمل ساطع النجاح..

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