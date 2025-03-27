تعطل طائرة كريستيانو رونالدو الخارقة في مطار لشبونة (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن الطائرة الجديدة للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وهي من نوع "بومباردييه BD-700-1A10 غلوبال إكسبريس XRS".

ونشر حساب مطار لشبونة على منصة "إنستجرام" فيديو يظهر تواجد الطائرة في المطار، بعدما ذكرت تقارير سابقة أنها تعطلت، حيث شوهدت سابقا في مطار مانشستر وأثار الأمر جدلا وقتها عن إمكانية عودة "الدون" إلى مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، مع قرب انتهاء عقده مع النصر السعودي.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" في تقرير وقتها، أن الطائرة التي يبلغ سعرها 61 مليون جنيه إسترليني لن تغادر مدينة مانشستر في القريب العاجل بسبب وجود مشكلة فنية بها.

لكن وفقا لما ذكره موقع "aeroaffaires"، فإن كريستيانو رونالدو، الذي يعد أحد أبرز الشخصيات في عالم كرة القدم، قام مؤخرا بعملية شراء مميزة، حيث استبدل طائرته غلف ستريم G200 بطائرة بومباردييه BD-700-1A10 جلوبال إكسبريس XRS.

وتُعد هذه الطائرة الخاصة الفاخرة للغاية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون يورو، مصممة خصيصًا للنجم البرتغالي، حيث تحمل بفخر حروفه الأولى "CR7" بجانب الباب، إلى جانب صورة ظلية له في وضعية احتفاله الشهيرة.

وبفضل سرعة طيران تتجاوز 900 كم/ساعة ومدى يزيد عن 9,000 كيلومتر، تتيح جلوبال إكسبريس XRS لرونالدو السفر دون توقف بين أوروبا والشرق الأوسط، حيث يُقيم حاليًا، وتجمع هذه الطائرة بين الأداء والراحة، حيث توفر مساحة معيشية فاخرة من الدرجة الأولى، مع ثلاث مناطق مقصورة متميزة ومطبخ مجهز بالكامل، كما تم تنفيذ التشطيبات الداخلية بدقة متناهية لضمان أقصى درجات الراحة، مع الاهتمام بكل تفصيلة لتلبية احتياجات النجم البرتغالي.

مفاجأة انتقال رونالدو إلى ميامي

وكشف تقرير إعلامي إنجليزي، عن مفاجأة كبرى تتعلق بمستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وينتهي تعاقد كريستيانو رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد تعاقده حتى الآن بشكل رسمي.

وكشف التقرير أن رونالدو قد ينضم لصفوف إنتر ميامي في مونديال الأندية 2025، على أن يعود للنصر مع بداية الموسم الجديد.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يمدد رونالدو، تعاقده من النصر، مع وجود احتمالية لتوقيع عقد قصير الأمد مع إنتر ميامي للمشاركة في كأس العالم.

ويشارك إنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025، بعد تتويجه بدرع المشجعين للدوري الأمريكي 2024.

وأشار التقرير إلى أن رونالدو لن يتخذ خطوة الانضمام إلى إنتر ميامي، قبل تحديد موقفه بشكل رسمي مع النصر.

ويضم إنتر ميامي بين صفوفه، رباعي برشلونة السابق، وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، بجوار الأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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