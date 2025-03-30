نجاح اول جراحة دقيقة لإصلاح اعوجاج بالعمود الفقرى لشاب بالدقهلية

نجح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى تمى الأمديد فى إجراء اول جراحة دقيقة لإصلاح اعوجاج بالعمود الفقرى لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا.

نجاح أول جراحة لإصلاح اعوجاج بالعمود الفقرى بمستشفى " تمى الأمديد"



وأكد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة أن الجراحة تعد من العمليات الدقيقة وبالغة الصعوبة وتجرى للمرة الأولى بمستشفيات الصحة مما يعد تطورًا لافتًا للمنظومةالطبية بالمحافظة.

المريض كان يعانى من الالام شديدة بالظهر



وأضاف مدكور أنه جرى استقبال المريض وهو يعانى من الالام شديدة بالظهر مع عدم الاستجابه للعلاج الدوائي والعلاج الطبيعى وعقب الفحص تبين وجود اعوجاج بالفقرات الصدريه والقطنيه بالعمود الفقري.

العملية استغرقت 4 ساعات كاملة لإصلاح الاعوجاج



فيما أوضح الدكتور احمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه عقب مناظرة الاشعة والفحوصات تم إجراء العملية التى استغرقت 4 ساعات كاملة لإصلاح الاعوجاج بواسطه تثبيت الفقرات الصدريه والقطنيه واستعدال العمود الفقرى مع خروج المريض من المستشفى وتحسن حالته.



ووجه وكيل الوزارة الشكر للدكتور عماد حمدى مدير المستشفى وللفريق الطبى المشارك فى العملية وفى مقدمتهم الدكتور محمد سليم عودة مدرس مساعد جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكليه الطب والدكتور عمرو البيومى مدرس مساعد تخدير .

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