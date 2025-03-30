الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نجاح اول جراحة دقيقة لإصلاح اعوجاج بالعمود الفقرى لشاب بالدقهلية

وكيل صحة.الدقهاية،
وكيل صحة.الدقهاية، فيتو

نجح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى تمى الأمديد  فى إجراء  اول جراحة دقيقة لإصلاح اعوجاج بالعمود الفقرى  لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا.

نجاح أول جراحة لإصلاح اعوجاج بالعمود الفقرى بمستشفى " تمى الأمديد" 


وأكد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة أن الجراحة تعد من العمليات الدقيقة وبالغة الصعوبة وتجرى للمرة الأولى بمستشفيات الصحة مما يعد  تطورًا لافتًا للمنظومةالطبية بالمحافظة.

المريض كان يعانى من الالام شديدة بالظهر


وأضاف مدكور أنه جرى استقبال المريض وهو  يعانى من الالام شديدة بالظهر مع عدم الاستجابه للعلاج الدوائي والعلاج الطبيعى وعقب الفحص تبين وجود اعوجاج بالفقرات الصدريه والقطنيه بالعمود الفقري.

 العملية  استغرقت 4 ساعات كاملة لإصلاح الاعوجاج


فيما أوضح الدكتور احمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه عقب مناظرة الاشعة والفحوصات تم إجراء العملية التى استغرقت 4 ساعات كاملة لإصلاح الاعوجاج بواسطه تثبيت الفقرات الصدريه والقطنيه واستعدال العمود الفقرى مع خروج المريض من المستشفى وتحسن حالته.

وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات بمستشفى المراغة المركزي

8 نصائح للحفاظ على صحة العينين


ووجه وكيل الوزارة الشكر للدكتور عماد حمدى مدير المستشفى وللفريق الطبى المشارك فى العملية وفى مقدمتهم الدكتور  محمد سليم عودة مدرس مساعد جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكليه الطب  والدكتور  عمرو البيومى مدرس مساعد تخدير  . 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاولى من نوعها العلاج الطبيعي العمود الفقري صحة الدقهلية قسم جراحة المخ والاعصاب مستشفى المراغة المركزى وكيل وزارة الصحة وكيل صحة سوهاج مستشفي تمي الأمديد مدير المستشفى جراحة المخ والاعصاب

مواد متعلقة

أطعمة لصحة المعدة مع آخر فطار رمضاني

تعرف على بديل محمود بنتايك في مباراة الزمالك وبطل جنوب أفريقيا

عيد الفطر.. السيسي يتبادل التهاني مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.. الرئيس يعرب عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بموفور الصحة والسعادة والمزيد من التقدم

تسع 1.5 مليون حاوية، أبرز المعلومات عن محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض

الأكثر قراءة

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

أخبار مصر: وفاة لاعبة كرة قدم بناد شهير، إغلاق محلات بلبن فى السعودية، مشاجرة بمطعم قصر المندي، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

حميدتي يعترف بانسحاب قواته من العاصمة الخرطوم

لن نفرق بين أحد، إيران تهدد بضرب "دييجو جارسيا" إذا تعرضت لهجوم أمريكي

جماعة الحوثي تستهدف مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ بالستي

اجتماع مرتقب لحسم مصير زيزو مع الزمالك

أمم افريقيا للناشئين، موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

مقتل شخص ودمار بالمكان، اصطدام طائرة بمنزل في مدينة أمريكية

جاء التوقيت الصيفي، أوروبا تقدم عقارب الساعة

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة في عيد الفطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام المرأة التي تشعر بألم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب

معارك وغزوات، فتح عمورية وصرخة المرأة التي هزت عرش الروم

دار الإفتاء توضح معنى تبييت النية في الصيام وكيفيتها الصحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية