الأحد 30 مارس 2025
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وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات بمستشفى المراغة المركزي

وكيل صحة سوهاج يتفقد
وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات الصحية بمستشفى المراغة

قام  الدكتور أيمن مكرم وكيل مديريةالصحة بسوهاج  بزيارة تفقدية لمستشفى المراغة المركزي لمتابعة تطبيق إجراءات رفع الإستعداد بالمنشآت الصحية تزامنًا مع اجازة عيد الفطر والإطمئنان علي تواجد الفريق الطبي بالمستشفى وانتظام الخدمة.

وتفقد " مكرم" الأقسام المختلفة بالمستشفي وتأكد من الإنتظام الإداري بها، لافتًا إلى إعداد تقرير بالزيارة للعرض علي الدكتور عمرو دويدار وكيل الوزارة لاتخاذ اللازم. 

جدير بالذكر أنه من المقرر نقل الخدمة الخاصة بالمستشفي من مكانها الحالي بأولاد اسماعيل الي مبني الإدارة الصحية بالمراغة بعد اعادة تأهيله ليكون مناسب لتقديم الخدمات الصحية وذلك بدعم من  اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وبالتعاون مع المجتمع المدني وذلك تيسيرا وتسهيلًا للمواطن في حصوله علي الخدمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وفي إطار متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمنشأت الصحية وخاصة أثناء الأجازات والأعياد. 

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