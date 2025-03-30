ضحية جديدة في الدوري الألماني

أعلن نادي لايبزيج الألماني، عن إقالة مدربه ماركو روزه بشكل فوري من قيادة الفريق بسب سوء النتائج.

إقالة مدرب لايبزيج الألماني

وقال لايبزيج، في بيان على موقعه الرسمي: "يعلن النادي، اليوم الأحد، إقالة المدرب ماركو روزه من منصبه بشكل فوري، كما تم إعفاء مساعديه ألكسندر تسيكلر، ماركو كورث، وفرانك جايديك، بالإضافة إلى فرانك إيهليج، مدير شؤون اللاعبين المحترفين".

وصرح مارسيل شيفر، المدير الرياضي للايبزيج: "لقد آمنا طويلًا بالمشروع مع ماركو وفريقه، وحاولنا حتى اللحظة الأخيرة إحداث التغيير المطلوب معًا. لكن بالنظر إلى التطورات الأخيرة وغياب النتائج الإيجابية، أصبحنا مقتنعين بأننا بحاجة إلى دفعة جديدة لتحقيق أهدافنا هذا الموسم. نشكر ماركو وفريقه التدريبي على جهودهم وإنجازاتهم خلال العامين ونصف الماضيين".

وتولى ماركو روزه تدريب لايبزيج في سبتمبر 2022، عندما كان الفريق يمر بمرحلة صعبة، ونجح في إعادته إلى طريق النجاح.

وخلال قيادة روزه للفريق، أشرف على 125 مباراة، وتمكن من التأهل مرتين إلى دوري أبطال أوروبا، كما قاده لتحقيق لقب كأس ألمانيا عام 2023 للمرة الثانية في تاريخ النادي، بالإضافة إلى الفوز بكأس السوبر لأول مرة.

واختتم لايبزيج البيان قائلا: "سيكشف النادي قريبًا عن هوية المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق حتى نهاية الموسم".

ويحتل لايبزيج المركز السادس في الدوري الألماني، برصيد 42 نقطة.

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