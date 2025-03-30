الأحد 30 مارس 2025
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أخبار مصر

طوارئ بموانئ البحر الأحمر خلال إجازة عيد الفطر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات ( السويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء) بناء علي تعليمات اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر،  استعدادا لاجازة عيد الفطر المبارك حيث تم تنظيم العمل بنظام المناوبة لاستمرار العمل بكافة موانئ الهيئة،  المجتمع المينائى وكذا تشديد اجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الافراد واجهزة تفتيش الامتعة.

وصول 93 الف طن قمح والومنيوم لميناء سفاجا البحري 

واشار الى مراجعة خطة الوقاية من اخطار الحريق الخاصة ومدى توافر الاشتراطات والضوابط العامة والخاصة الواجب توافرها في كافة المباني للوقاية من اخطار الحرائق واسلوب مواجهتها، كما تم التنسيق مع شرطة تأمين الميناء بشأن تأمين الاسوار وتنظيم وضع الابراج المخصصة للحراسة على الاسوار وتأمين البوابات  وعدم السماح بانتظار السيارات حول حدود الميناء وتخصيص مكان لانتظارها، مع التأكيد على ضرورة تفتيش الاماكن الحيوية داخل الميناء من وقت لأخر والتحقق من سلامة الاشياء التي يحملها الافراد داخل الميناء والتشديد على الحراسة الليلية والمرور والتفتيش عليها..
على جانب أخر، أعلن المركز الإعلامي أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن  وتم تداول 112000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 630 شاحنة و40  سيارة، وشملت حركة الواردات 95000 طن بضائع، 481 شاحنة و34 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع، 149 شاحنة و6 سيارة.

وشهد  ميناء سفاجا استقبال السفينة HAI PHUONG STAR علي متنها 31000 طن الومنيوم قادمة من       والسفينة WADI ALYARMOUK علي متنها 62000 طن قمح قادم من        

تصدير 13 الف طن مواد غذائية عبر ميناء بورتوفيق

كما استقبل السفينة ALCUDIA EXPRESS، فيما شهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و460 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي الحسين، كوين نفرتيتي، اور وايلة. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينتين BILLA وCECILIA علي متنها 13000 طن مواد غذائية تصدير الي الصومال وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1640 راكب بموانيها.

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اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحم اجازة عيد الفطر المبارك أجازة عيد الفطر البحر الأحمر الاماكن الحيوية

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