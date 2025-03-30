التحقيقات: لا شبهة جنائية في حريق مسجد بعين شمس

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس حول حريق مسجد بمنطقة عين شمس، أنه لا توجد شبهة جنائية.

وكشفت تحقيقات نيابة عين شمس، أن ماسا كهربائيا بتكييف السبب وراء اندلاع النيران داخل مسجد بمنطقة عين شمس.

وكانت تحريات المباحث قد أكدت أن النيران امتدت إلى السجاد في المسجد، فأدى ذلك إلى نشوب الحريق بمحتويات المسجد.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق فى مسجد بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنعها من الامتداد إلى المجاورات وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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