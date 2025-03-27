الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

التحقيق في العثور على جثة مسن مشنوق داخل شقته بالسلام

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أمرت  نيابة السلام بالتصريح بدفن جثة مسن عثر عليه متوفى داخل شقته بمنطقة اسبيكو، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن مقيد داخل شقته وملفوف حول رقبته حبل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر وقد توفي نتيجة تعرضه للخنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وبيان هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة السلام قسم شرطة السلام النيابة العامة منطقة اسبيكو

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