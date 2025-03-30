عرض فيلم "سيكو siko" ضمن سينما الشعب بقاعة صلاح جاهين

تعرض قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون في العجوزة، فيلم "سيكو SIKO" وذلك ضمن برنامج مشروع سينما الشعب التابع لوزارة الثقافة، في عيد الفطر المبارك 2025.

سعر تذكرة فيلم سيكو siko

ويبلغ سعر تذكرة فيلم سيكو siko بقاعة صلاح جاهين 50 جنيها فقط للجمهور.

قصة فيلم سيكو siko

و تدور أحداث فيلم سيكو siko في إطار كوميدي اجتماعي، عن شابين الأول يعمل في شركة شحن، والثاني لاعب ألعاب فيديو، ومن ثم يتم توريطهم في مشكلات مليئة بالمفاجآت ويحاول الشابان النجاة بأقل الخساىر الممكنة.

أبطال فيلم سيكو siko

ويأتي فيلم "سيكو siko" من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، باسم سمرة، خالد الصاوي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، ومن تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

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