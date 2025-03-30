مصطفى محمد ضد كوكا، صدام مصري في الدوري الفرنسي الليلة

يستعد فريق نانت، الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد، لمواجهة نظيره لوهافر، الذي يلعب له أحمد حسن كوكا، في مباراة مرتقبة اليوم الأحد.

وتقام مباراة نانت ضد لوهافر على ملعب جول ديشاسو، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الفرنسي.

نانت ضد لوهافر

يدخل نانت مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، على أمل مواصلة الانتصارات؛ حيث حقق الفوز على نظيره ليل، الجولة الماضية، بهدف مقابل لا شيء، ويسعى للارتقاء في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.



تشكيل نانت المتوقع أمام لوهافر بالدوري الفرنسي

في حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: كلفين أميان – جان شارلس كاستيليتو – ناثان زيزي – جان كفين دوفيرن

خط الوسط: دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيريفيلا – يوهان ليبينانت

وفي الهجوم: ماتيس أبلين – موسيس سيمون – مصطفى محمد

فيما يدخل لوهافر المباراة وهو في حاجة ماسة لتحقيق الفوز؛ حيث يعاني في المراكز المتأخرة بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، ويسعى للارتقاء بمركزه، تجنبًا صراع الهبوط.

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