مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي

يقود المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد هجوم فريقه نانت في مواجهة ستراسبورج، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجري على ملعب لا البوجوار، ضمن لقاءات الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت ضد ستراسبورج

حسم باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي

يواصل باريس سان جيرمان، زحفه نحو لقب الدوري الفرنسي، بعدما حقق الفوز العشرين حتى الآن، وأصبح الفريق متقدمًا بفارق 16 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، ليصبح رجال لويس إنريكي قريبين للغاية من الصعود إلى منصات التتويج.

وسيتوج باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي يوم 29 مارس، حال الفوز على أولمبيك مارسيليا في الجولة 26 يوم 16 مارس، وعلى سانت إيتيان في الجولة 27 يوم 29 مارس الجاري بشرط خسارة أولمبيك مارسيليا أمام ريمس في الجولة 27.

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