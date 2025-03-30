الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

النيابة تأمر بحفظ التحقيقات في حريق محل تجاري بالمطرية

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

أمرت نيابة المطرية بحفظ التحقيق حول حريق نشب داخل محل تجارى أسفل عقار بمنطقة المطرية، بعد ان تبين انه لا توجد شبهة جنائية.

وكشفت المعاينة ان الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية وأن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.


وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في محل تجاري أسفل عقار سكنى بمنطقة المطرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى مكان الحريق ونجحت القوات في محاصرة النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكشف أسباب الحريق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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نيابة المطرية غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة

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