الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق محل تجاري في المطرية

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

 كشفت تحقيقات  نيابة المطرية حول حريق نشب داخل محل تجارى أسفل عقار بمنطقة المطرية، دون وقوع خسائر بشرية أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في محل تجاري أسفل عقار سكنى بمنطقة المطرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى مكان الحريق ونجحت القوات في محاصرة النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكشف أسباب الحريق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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نيابة المطرية غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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