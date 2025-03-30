حبس المتهمين في مشاجرة أمام مطعم بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس المتهمين في مشاجرة امام مطعم 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشف التقرير الطبي لشخص اصيب في المشاجرة انه اصيب بكسر في الذراع الأيمن، فضلا عن إصابته بجروح وسجحات.

مشاجرة مطعم بمصر الجديدة

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو يظهر فيه حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، ووجود شخص مصاب داخل مطعم، في منطقة مصر الجديدة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول “محمد م”، مالك مطعم و5 عمال، وطرف ثان، عاطل، بسبب قيام الطرف الثاني بالدخول للمطعم لشراء مأكولات في أثناء وقت الإفطار ممسكا بكلب.

وتم القبض على طرفي المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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