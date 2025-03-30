الأحد 30 مارس 2025
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أخبار مصر

تسع 1.5 مليون حاوية، أبرز المعلومات عن محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض

تحيا مصر
تحيا مصر
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نشرت وزارة النقل على صفحتها تقريرا تحت عنوان اعرف معلومات عن مشروعات بلدك - مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة

وجاءت أبرز معلومات التقرير كما يلي 

1. المشروع يشمل إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع اكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا سيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من اهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية

2. يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

3. سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي ٢٤ الف حاوية.

4. تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC وذلك في اطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط

 

 

 

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الهيئة العامة لميناء الإسكندرية السفن العملاقة الهيئة العامة تشغيل واستغلال ترانزيت بميناء الدخيلة

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