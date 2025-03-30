رسالة الخطيب إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

الأهلي، حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواصل هاتفيا مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي من أجل الاطمئنان علي جاهزية الفريق لمباراة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد غد الثلاثاء.

ونقل رمضان رسالة الخطيب التي شهدت مطالبة اللاعبين بالتركيز فقط في مباراة الهلال السوداني وعدم الانشغال باحداث مباراة القمة 130 أمام الزمالك ومصير الفريق في مسابقة الدوري هذا الموسم بشأن استكمالها من عدمه.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون الليلة لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

الهجوم: أشرف بن شرقي وحسين الشحات ووسام أبو علي.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى تقدم النادي الأهلي بمذكرتين قانونيتين للرابطة واللجنة الأولمبية يؤكد فيهما صحة موقفه بشأن أحداث مباراة القمة 130 أمام الزمالك.

وأصدر النادي الأهلي بيانا عبر صفحته الرسمية جاء كالتالي:

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية أصدرت منذ عدة ايام بيان رسمي أكدت خلاله رفض شكاوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن الانسحاب من القمة 130.

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