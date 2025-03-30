الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات موقعة الهلال

كولر وجهازه المعاون
كولر وجهازه المعاون

الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون الليلة لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها بعد غد الثلاثاء. 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الهلال السوداني 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق. 

الهجوم: أشرف بن شرقي وحسين الشحات ووسام أبو علي. 

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما  تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

من ناحية أخرى تقدم النادي الأهلي بمذكرتين قانونيتين للرابطة واللجنة الأولمبية يؤكد فيهما صحة موقفه بشأن أحداث مباراة القمة 130 أمام الزمالك. 

وأصدر النادي الأهلي بيانا عبر صفحته الرسمية جاء كالتالي:

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية أصدرت منذ عدة أيام بيانا رسميا أكدت خلاله رفض شكاوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن الانسحاب من القمة 130. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كولر الهلال السودانى

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

كولر يستقر على خط وسط الأهلي أمام الهلال السوداني

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفاة لاعبة كرة قدم بناد شهير، إغلاق محلات بلبن فى السعودية، مشاجرة بمطعم قصر المندي، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

لن نفرق بين أحد، إيران تهدد بضرب "دييجو جارسيا" إذا تعرضت لهجوم أمريكي

ارتفاع جديد.. سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الأحد 30 مارس 2025

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

حدث في 30 رمضان سنة 43 هـ، وفاة عمرو بن العاص بعد حكم مصر 8 سنوات

غزة تحت القصف، قتلى وجرحى في أول أيام عيد الفطر

الأهلي يتقدم بمذكرتين لرابطة الأندية واللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

تفاصيل ترتيبات صلوات تجنيز الأنبا باخوميوس من القاهرة إلى الدير السكندري

منوعات

المزيد

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

مقتل شخص ودمار بالمكان، اصطدام طائرة بمنزل في مدينة أمريكية

جاء التوقيت الصيفي، أوروبا تقدم عقارب الساعة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة في عيد الفطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح عمورية وصرخة المرأة التي هزت عرش الروم

دار الإفتاء توضح معنى تبييت النية في الصيام وكيفيتها الصحيحة

تفسير رؤية العيد في المنام وعلاقتها بقدوم فترة مليئة بالأفراح

المزيد
الجريدة الرسمية