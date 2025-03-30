يستضيف نابولي وميلان مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 30 من عمر بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم الكالتشيو.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي

من المقرر أن يعتمد باولو فونسيكا، مدرب ميلان، على التشكيل التالي أمام نابولي في الكالتشيو

تشكيل ميلان المتوقع لمباراة نابولي في الدوري الإيطالي



حراسة المرمي: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - تياو - جابيا - كايل ووكر

خط الوسط: يوسوفو فوفانا - وارن بوندو

خط الوسط الهجومي: رفاييل لياو - تيجاني ريندرز - كريستيان بوليسيتش

الهجوم: تامي أبراهام

وعلي جانب آخر من المقرر أن يعتمد أنطونيو كونتي، مدرب نابولي علي التشكيل التالي أمام ميلان



تشكيل نابولي المتوقع لمباراة ميلان في الدوري الإيطالي



حراسة المرمي: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، بونجورنو

خط الوسط: بوليتانو، جليمور، لوبوتكا، ماكتوميناي، سبيناتزولا

خط الهجوم: راسبادوري، روميلو لوكاكو

ويبحث نابولي عن الفوز من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري مع إنتر ميلان المتصدر، فيما يبحث ميلان هو الآخر عن الفوز من أجل محاولة الدخول ضمن الأندية المشاركة في بطولات أوروبا الموسم المقبل.

موعد مباراة نابولي وميلان



وتنطلق صافرة مباراة نابولي وميلان في الجولة الثلاثين من عمر بطولة الكالتشيو في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نابولي وميلان

تمتلك شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة نابولي وميلان قناة AD SPORTS Premium 1.

ويدخل نابولي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 61 نقطة فيما يدخل ميلان المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

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