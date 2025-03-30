الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

محاضرة فنية لكولر بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بعد غد الثلاثاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

من جهة أخرى أصدر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيان جديد بشأن أزمة انسحابه من مباراة الزمالك في المرحلة النهائية من الدوري الممتاز، وخلافه مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وذكر الأهلي في بيانه انه تقدم بمذكرتين قانونيتين، الأولى مواجهة لرابطة الأندية تتضمن التأكيد على صحة موقفه في عدم خوض مباراة الزمالك بحكام مصريين، والثانية موجهة للجنة الأولمبية للرد على كافة البنود التي تضمنها بيان اللجنة الأخير.

وجاء بيان اللجنة كالتالي:

بيان النادي الأهلي
بيان النادي الأهلي

قال اللواء شريف القماطي، رئيس لجنة الأندية باللجنة الأولمبية، إن النادي الأهلي أكد أنه لم يطلب حكامًا أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك.

وأضاف القماطي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "لجنة الأندية والهيئات والقيم هي لجنة تابعة للجنة الأولمبية، ويجب أن يترأسها عضو من أعضاء اللجنة الأولمبية، وهي مختصة بكل ما يعرض عليها من مشاكل تتعارض مع اللوائح".

وتابع:" ننظر الشكاوى من حيث تطبيق اللوائح، وسبق وأن تقدم اتحاد الكرة ولجنة الحكام في وقت سابق بشكاوى وتم النظر فيها".

وعن شكوى الأهلي قال: "الأهلي أرسل الشكاوى على مرحلتين، وطلب ضرورة وجود تنسيق بين الرابطة واتحاد الكرة حتى لا يتم إهدار حق الأندية، والشكوى الثانية كانت يؤكد أنه تضرر من قرار الرابطة، وأنه لم ينسحب من مباراة القمة".

وشدد: "طلبنا رد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، والرابطة أكدت صحة موقفها وأن الأهلي لم يطلب حكامًا أجانب، وأن الرابطة هي من طلبت حكامًا أجانب، ولجنة اتحاد الكرة أعلن وجود طاقم مصري".

وواصل: "الرابطة أكدت أنها طبقت اللائحة على الأهلي لأنه انسحب من المباراة، واتحاد الكرة أكد أن الأهلي لم يطلب حكام أجانب، والأهلي لم يقل في شكواه أنه طلب حكامًا أجانب، وإنما أكد أن الرابطة هي من طلبت".

وأكمل: "اللجنة ناقشت شكوى الأهلي، من حيث اللوائح وليس فنيًّا، ولم نناقش أي تفاصيل ولكن تم النظر في ردود الرابطة والاتحاد، ولم نرد على الأهلي على طلبه عقد جلسة استماع".

وزاد:" اللوائح والشواهد ثابتة، لذلك كان القرار سريع، ولم يحدث أي تواصل مع أي حجة للتأثير في قرارنا".

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الأهلي محمود الخطيب الزمالك اتحاد الكرة رابطة الأندية

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