عرض جثة شخص مجهول الهوية عثر عليها بنيل الوراق على الطب الشرعي

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة شخص مجهول الهوية أسفل الطريق الدائري بنهر النيل بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة.

جثة شخص مجهول الهوية أسفل الطريق الدائري

وتلقى العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، إخطارا من المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق، يفيد فيه بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر ولا توجد به أي إصابات، أسفل الطريق الدائري بنهر النيل بدائرة القسم، وتولت النيابة التحقيق، التي كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المتوفي، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم عن الحادث.

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