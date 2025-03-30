التصريح بدفن جثث ضحايا حادث تصادم دراجتين بخاريتين

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثث ضحايا حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، تسبب في مصرع قائديهما وإصابة آخرين بمنطقة العياط.

مصرع قائدي دراجتين بالجيزة

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث وسقوط ضحايا وتبين من الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية يقودها شاب اصطدم بدراجة أخرى مما أدى إلى وفاة كليهما وإصابة آخرين كانا بصحبة أحدهما بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل جثتي الشابين إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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