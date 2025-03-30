الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية

لام شمسية، فيتو
لام شمسية، فيتو

مسلسل لام شمسية الحلقة 14، تعرض مساء اليوم الأحد الموافق ٣٠ مارس الجاري، الحلقة الخامسة عشرة والاخيرة من مسلسل "لام شمسية" وذلك في تمام السابعة والربع مساء عبر قناة dmc ومنصة watch it.

مسلسل لام شمسية الحلقة ١٤

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد السعدني، الكشف عما تعرضت له "نيللي" في طفولتها من تحرش، حيث تتذكر كل شيء عندما تذهب رفقة شقيقها لبيع شقة أسرتها بالإسكندرية.

وخلال أحداث الحلقة، تلتقي نيللي بجارتها القديمة، ومن هنا تبدأ الأحداث بالكشف عن أسرار ماضية مؤلمة لنيللي، حيث تتذكر كيف كانت تلعب مع جارتها وزميلتها في غياب أسرتها ولكن جارتها التي كانت طرفًا في تلك الحادثة كانت قد نسيت ما حدث تماما، غير أنها تعتذر لها عن أي أذى قد سببته لها.

وخلال الحلقة تبدأ محاكمة "وسام" بتهمة هتك عرض الطفل يوسف، غير أن التباين في أقوال الشهود أدى لتأجيل المحاكمة وسط تردد زوجته "رباب" في الشهادة بحقيقته أمام المحكمة.

أبطال مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لام شمسيه أبطال مسلسل لام شمسية الحلقة الاخيرة لام شمسية

مواد متعلقة

مسلسل لام شمسية الحلقة 14، نيللي تتذكر حادثة التحرش بها في طفولتها

شريف إكرامي يوجه رسالة لصناع مسلسل "لام شمسية"

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفاة لاعبة كرة قدم بناد شهير، إغلاق محلات بلبن فى السعودية، مشاجرة بمطعم قصر المندي، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

لن نفرق بين أحد، إيران تهدد بضرب "دييجو جارسيا" إذا تعرضت لهجوم أمريكي

ارتفاع جديد.. سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الأحد 30 مارس 2025

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

حدث في 30 رمضان سنة 43 هـ، وفاة عمرو بن العاص بعد حكم مصر 8 سنوات

غزة تحت القصف، قتلى وجرحى في أول أيام عيد الفطر

الأهلي يتقدم بمذكرتين لرابطة الأندية واللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

تفاصيل ترتيبات صلوات تجنيز الأنبا باخوميوس من القاهرة إلى الدير السكندري

منوعات

المزيد

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

مقتل شخص ودمار بالمكان، اصطدام طائرة بمنزل في مدينة أمريكية

جاء التوقيت الصيفي، أوروبا تقدم عقارب الساعة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة في عيد الفطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح عمورية وصرخة المرأة التي هزت عرش الروم

دار الإفتاء توضح معنى تبييت النية في الصيام وكيفيتها الصحيحة

تفسير رؤية العيد في المنام وعلاقتها بقدوم فترة مليئة بالأفراح

المزيد
الجريدة الرسمية