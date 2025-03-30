موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية الحلقة 14، تعرض مساء اليوم الأحد الموافق ٣٠ مارس الجاري، الحلقة الخامسة عشرة والاخيرة من مسلسل "لام شمسية" وذلك في تمام السابعة والربع مساء عبر قناة dmc ومنصة watch it.

مسلسل لام شمسية الحلقة ١٤

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد السعدني، الكشف عما تعرضت له "نيللي" في طفولتها من تحرش، حيث تتذكر كل شيء عندما تذهب رفقة شقيقها لبيع شقة أسرتها بالإسكندرية.

وخلال أحداث الحلقة، تلتقي نيللي بجارتها القديمة، ومن هنا تبدأ الأحداث بالكشف عن أسرار ماضية مؤلمة لنيللي، حيث تتذكر كيف كانت تلعب مع جارتها وزميلتها في غياب أسرتها ولكن جارتها التي كانت طرفًا في تلك الحادثة كانت قد نسيت ما حدث تماما، غير أنها تعتذر لها عن أي أذى قد سببته لها.

وخلال الحلقة تبدأ محاكمة "وسام" بتهمة هتك عرض الطفل يوسف، غير أن التباين في أقوال الشهود أدى لتأجيل المحاكمة وسط تردد زوجته "رباب" في الشهادة بحقيقته أمام المحكمة.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

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