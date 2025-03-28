لام شمسية الحلقة 13، وسام يقاضي نيللي بتهمة التشهير وتطور مثير في الأحداث

مسلسل لام شمسية الحلقة 13، شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، تطورات عديدة، حيث تدخل "زينة" في حالة اكتئاب بعد ما شاهدته على هاتف والدها وسام من فيديو قام بتصويره لجسد إحدى الفتيات في المدرسة.

مسلسل لام شمسية الحلقة 13

وضمن أحداث المسلسل، تجبر "نادية" ابنها وسام على الإتيان بوالدة زينة "رباب" من المصحة النفسية التي تمكث فيها، ليوافق وسام رغما عن رغبته، وتعود رباب لتبقى بجوار ابنتها زينة في محاولة لتتجاوز الفترة الصعبة التي تمر بها.

ويصل الأمر بين وسام ونيللي للقضاء على خلفية البوست التي كشفت فيه للجميع أنه من تحرش بالطفل يوسف، حيث يرفع وسام قضية تشهير ضد نيللي والتي تفشل في الإتيان بشهود أو ضحايا آخرين لوسام.

لتحكم المحكمة في قضية التشهير ضد نيللي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية، لتبدأ نيللي من جديد في البحث عن شهود أو ضحايا جدد لوسام في مسألة التحرش بالأطفال.

وفي موقف مفاجئ لنيللي، تكشف لها "سمية" فاتن سعيد زميلتها في المدرسة أنها تعرضت للتحرش من وسام في طفولتها غير أن هذه الشهادة لا تكفي لدعم نيللي خاصة أنها حدثت من أعوام طويلة.

وفي نهاية الحلقة، يكتشف يوسف وجود نجمة مع زميله "إسماعيل" تشبه النجوم التي أعطاه إياها وسام وقت كان يتحرش به، ليعترف له إسماعيل بأن وسام يلعب معه لعبة السر التي كان يلعبها معه في وقت سابق.

ليخبر يوسف نيللي على الفور والتي تقابل والدة إسماعيل وتحكي لها ما علمه يوسف غير أنها لا تصدق ما قالته وتنفعل عليها وتصطحب ابنها وترحل على الفور وتنتهي الحلقة على ذلك.

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