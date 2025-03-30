الأحد 30 مارس 2025
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أخبار مصر

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 30 رمضان

عدد ساعات الصيام
عدد ساعات الصيام اليوم، فيتو
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يصل عدد ساعات الصيام اليوم بالتزامن مع اليوم الثلاثون من شهر رمضان الكريم 14:14 ساعة، حيث يرفع آذان المغرب 13: 6 مساء.

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم السبت 29 رمضان

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 28 رمضان


وتكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك لتعذر رؤية الهلال.

رؤية هلال شوال 2025

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأشارت الدار إلى أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

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