السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم السبت 29 رمضان

عدد ساعات الصيام
عدد ساعات الصيام اليوم، فيتو

 يصل عدد ساعات الصيام اليوم السبت، الموافق التاسع والعشرون من شهر رمضان الكريم، 14:12 ساعة، حيث يرفع آذان المغرب 12: 6 مساء.

القومي للبحوث يوضح الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الصيام

والله لسه بدري يا شهر الصيام، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحدد موعد عيد الفطر، غدا

وتكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة.

وكان قد أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكيةوالجيوفيزياقية بيانا عن رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٦ هـ، حيث يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت ٢٩ من رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٩ م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (۱۲-۹) دقيقة أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين ١٩:٣ دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ 7 دقائق.

وبذلك تكون غرة شهر شوال ١٤٤٦ هـ فلكيًا يوم الأحد ٢٠٢٥/٣/٣٠ م، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القومي للبحوث الفلكية رؤية هلال شهر شوال شهر الصيام شهر رمضان الكريم عدد ساعات الصيام اليوم عدد ساعات الصيام

مواد متعلقة

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 26 رمضان

الأكثر قراءة

مريض كلى يشتكي لوزير الصحة في المنيا: كأننا تلاميذ ابتدائي

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

مصدر بالأهلي يكشف مصير أحمد عبد القادر

7 نصائح مهمة لإفطار صحي أول أيام العيد

حالة الطقس اليوم، أمطار رعدية على هذه المناطق

تخرج في طب الأزهر بعد 40 عامًا، حكاية الحاج عادل تثير الجدل، والنشطاء: لا يأس مع الحياة

أمريكا تحذر رعاياها في دولة عربية من هجمات إرهابية خلال عيد الفطر

يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم السبت 29 مارس 2025

منوعات

المزيد

لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحًا على سطح بناء إلى شلال مدمر (فيديو)

صدام "وشيك" في الجو.. طائرتان تتفاديان كارثة في سماء واشنطن

القبض على زعيم مجموعة تعبد الشيطان حاولت إقامة قداس أسود

بسبب ملصق مضلل، سحب عبوات قهوة شهيرة من الأسواق الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ما هي كمية الكعك المسموح بتناولها؟ (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة وادي لكة أولى فتوحات المسلمين في أوروبا ومفتاح الأندلس

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

هل ختم القرآن في رمضان واجب أم لا ؟ الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية