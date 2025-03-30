سيد الناس الحلقة الأخيرة، الجارحي ينتقم من الجباس بطريقة ذكية

مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد والذي خاض به السباق الرمضاني لهذا العام نهاية ذكية.

مسلسل سيد الناس الحلقة الأخيرة

وشهدت الحلقة الأخيرة انتقام “الجارحي أبو العباس” عمرو سعد من “الجباس” أحمد زاهر بعدما قام الأخير بقتل نجله أدهم الجارحي بسبب زواجه من ابنته “ميادة” دون علمه، وقام الجارحي بضرب وسحل الجباس أمام أهالي السبتية ثم يسلمه للشرطة.

وتتوالى الأحداث، ويقرر الجارحي، تسليم ذهب المنجم إلى الشرطة والابتعاد عن الحرام، كما أنه يسلم كل من عاداه بسبب والده بعد وفاته “رشدي أبو العباس” إلى الشرطة بسبب أعمالهم غير المشروعة، ليتم القبض على برهان باشا وصديق الطويل وماجد المصري “أبو طارق” وراجية وكريم عفيفي.

مسلسل سيد الناس، وشهدت الحلقة 29 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد الذي يعرض خلال موسم رمضان 2025 أحداثًا مشوقة.

مسلسل سيد الناس الحلقة 29

وكشفت الأحداث، عن مساومة “وعد” للجارحي أبو العباس لمعرفة من هو قاتل نجله “أدهم” حيث إنها تعلم بأن القاتل هو فاروق الجباس، وتطلب من الجارحي أن يسرق الذهب من منزل “فارق”، في المقابل تكشف له من القاتل.

وتتوالى الأحداث، ويسرق “الجارحي” الذهب من منزل فاروق الجباس، وتجمعه بمقابلة مع وعد وتؤكد له أن قاتل نجله هو فاروق الجباس.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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