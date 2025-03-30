الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سيد الناس الحلقة الأخيرة، الجارحي ينتقم من الجباس بطريقة ذكية

سيد الناس، فيتو
سيد الناس، فيتو

مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد والذي خاض به السباق الرمضاني لهذا العام نهاية ذكية.

مسلسل سيد الناس الحلقة الأخيرة 

وشهدت الحلقة الأخيرة انتقام “الجارحي أبو العباس” عمرو سعد من “الجباس” أحمد زاهر بعدما قام الأخير بقتل نجله أدهم الجارحي بسبب زواجه من ابنته “ميادة” دون علمه، وقام الجارحي بضرب وسحل الجباس أمام أهالي السبتية ثم يسلمه للشرطة.

وتتوالى الأحداث، ويقرر الجارحي، تسليم ذهب المنجم إلى الشرطة والابتعاد عن الحرام، كما أنه يسلم كل من عاداه بسبب والده بعد وفاته “رشدي أبو العباس” إلى الشرطة بسبب أعمالهم غير المشروعة، ليتم القبض على برهان باشا وصديق الطويل وماجد المصري “أبو طارق” وراجية وكريم عفيفي. 

مسلسل سيد الناس، وشهدت الحلقة 29 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد الذي يعرض خلال موسم رمضان 2025 أحداثًا مشوقة.

مسلسل سيد الناس الحلقة 29 

وكشفت الأحداث، عن مساومة “وعد” للجارحي أبو العباس لمعرفة من هو قاتل نجله “أدهم” حيث إنها تعلم بأن القاتل هو فاروق الجباس، وتطلب من الجارحي أن يسرق الذهب من منزل “فارق”، في المقابل تكشف له من القاتل. 

وتتوالى الأحداث، ويسرق “الجارحي” الذهب من منزل فاروق الجباس، وتجمعه بمقابلة مع وعد وتؤكد له أن قاتل نجله هو فاروق الجباس.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل سيد الناس الحلقة الإخيرة مسلسل سيد الناس الحلقة 30 و الإخيرة من مسلسل سيد الناس سيد الناس لعمرو سعد مسلسل سيد الناس لعمرو سعد

الأكثر قراءة

القبض على طرفي مشاجرة مطعم قصر المندي بسبب كلب في مصر الجديدة

بث مباشر، نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام

الكابوريا بـ 150 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

أسعار الفراخ اليوم الأحد 30 مارس 2025

بعد انتشار الوباء في 16 مقاطعة، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

لمواجهة قرارات ترامب، 3 دول آسيوية توقع اتفاقية تجارة حرة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سيد الناس الحلقة الأخيرة، الجارحي ينتقم من الجباس بطريقة ذكية

منوعات

المزيد

جاء التوقيت الصيفي، أوروبا تقدم عقارب الساعة

مسلحون يهاجمون سفينة صيد صينية في مياه غانا ويختطفون طاقمها

أطفال يرشقون سائق شاحنة بكرات الثلج ورد فعل غير متوقع منه أثار دهشة الجميع (فيديو)

إقبال كثيف على محلات وسط البلد لشراء ملابس عيد الفطر 2025 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تلاوة مرتلة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية