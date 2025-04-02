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شروط تضعها شركات الطيران على وزن حقيبة السفر الإضافي

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو

تضع بعض شركات الطيران مجموعة من الشروط والأحكام  العامة والخاصة بوزن حقائب السفر، التي تختلف من شركة طيران إلى أخرى.

الشروط والأحكام التي تضعها شركات الطيران العامة والخاصة على وزن الحقائب كالتالي:

الوزن الزائد والأبعاد 

يجب ألا يزيد الوزن الزائد على 32 كجم، ويجب ألا تتجاوز الأبعاد 203 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع). ​

يتم احتساب الوزن الزائد من 24 إلى 32 كجم بنسبة 50% من سعر القطعة الإضافية.

 

50 % من سعر القطعة الإضافية 

يتم فرض 50% من سعر القطعة الإضافية فى حال زاد حجمها أكثر من 158 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع) / 62 بوصة حتى 203 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع) / 79 بوصة.

في حال زيادة كل من الوزن والأبعاد يتم احتساب السعر بنسبة 100٪ من سعر القطعة الإضافية.

 

في حالة اصطحاب قطعة ثالثة 

في حالة اصطحاب الراكب لقطعة ثالثة يزيد وزنها وأبعادها عن 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة يتم احتساب سعرها ضعف سعر القطعة الإضافية.

يتم قَبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة للأمتعة على الطائرة.

 

يرجى الوصول إلى المطار قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد تسجيل الوصول العادي في حالة امتلاك الأمتعة الزائدة.

 

قد يتغير المبلغ الواجب دفعه بالعملة المحلية تبعًا لتغير سعر صرف العملة مقابل الدولار الأمريكي.

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