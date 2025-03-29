السبت 29 مارس 2025
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وكيل صحة سوهاج يتابع خطة التأمين الطبي خلال أيام عيد الفطر

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

ترأس اليوم السبت الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اجتماع بغرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام  المديرية، وذلك لمناقشة ومتابعة خطة التأمين الطبي استعدادًا لعيد الفطر المبارك جاهزية المستشفيات وأقسام الطوارئ، نقاط الإسعاف المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئه وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأرصدة بنوك الدم،ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ايمن مكرم وكيل المديرية والدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي والدكتورة صفاء منصور مدير عام الصيدلة مديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية.

وكيل وزارة الصحة بسوهاج يترأس إجتماع غرفة الأزمات والطوارئ لمتابعة خطة التأمين الطبي لعيد الفطر
 

وأضاف وكيل الوزارة خلال الاجتماع انه تم التنسيق بين غرفة الأزمات والطوارئ والجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين خلال أيام العيد كما وجه بتكثيف حملات الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين بالاضافة تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين أثناء الاحتفالات، من خلال حملات ميدانية ووسائل الإعلام المختلفة، بهدف نشر الوعي بالإجراءات الوقائية وأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية، للحفاظ على سلامة الجميع خلال فترة العيد.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، لضمان سلامة المواطنين وتقديم رعاية صحية متكاملة خلال فترة احتفالات المواطنين بالعيد

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الادوية والمستلزمات الطبية تقديم خدمات طبية رفع درجة الاستعداد القصوي خدمات طبية متميزة وكيل وزارة الصحة بسوهاج مدير عام الطب العلاجى غرفة الأزمات والطوارئ مدير عام الطب الوقائى لعيد الفطر المبارك

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