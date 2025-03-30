الأحد 30 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل حسبة عمري الحلقة الأخيرة، وفاة عمرو عبد الجليل وندم نجله على سوء معاملته له

حسبة عمري، فيتو
حسبة عمري، فيتو

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “حسبة عمري”، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، والتي تعرض عبر منصة “واتش إت”، وتعرض عبر شاشات الفضائيات، عددا من الأحداث الهامة، حيث بدأت أحداث الحلقة بوفاة المهندس فاروق “عمرو عبد الجليل”، مما تسبب في أزمة لهند “روجينا”، التي كان بينهما أزمات أسرية كثيرة قد وصلت إلى ساحات المحاكم.

 

وتسبب وفاة فاروق في دخول نجله حسن في حالة من البكاء الشديد، نظرًا لسوء معاملته لوالده خلال الفترة الأخيرة بحياته، وعبر حسن عن ندمه الشديد لوالدته هند عن معاملته السيئة لوالده، بالرغم من رغبة فاروق المستمرة في إرضاء نجله.

 

وتسبب وفاة فاروق في حالة حزن لكل المقربين منه، ومن بينهم صديقه جندي “محمد رضوان”، الذي أعاد حسابته في العديد من أمور حياته

 

قصة مسلسل حسبة عمري

 ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عامًا، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتها في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وماديًّا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق، وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

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