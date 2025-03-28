مسلسل حسبة عمري الحلقة 13، محمود البزاوي يطارد روجينا للزواج منها

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل “حسبة عمري” الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، عددا من الأحداث المثيرة، حيث دخل نجل هند “روجينا”، في أزمة كبيرة بعد أن ترك حبيبته بالرغم من قصة الحب التي كانت بينهما.

مسلسل حسبة عمري

في الوقت نفسه، تقع ابنة هند في أزمة بسبب بعض المشكلات مع زوجها، بالرغم من أنه لم يمر على زواجهما سوى فترة قصيرة، وكشف لوالدها فاروق “عمرو عبد الجليل” عن مخاوفها من أن يكون مصيرها نفس مصير والدتها هند، التي انفصلت عنه وتقيم بمنزل إحدى صديقاتها.

على الجانب الآخر، بذل المحامي منتصر “محمود البزاوي” عدد من المحاولات من أجل الزواج من هند، حيث يطاردها في الأماكن التي تذهب إليها، إلا أنه حسمت معه الأمر وأكدت أنها لن تتزوجه.

في الوقت نفسه أصيب فاروق بجلطة بالقلب، ودخل على أثرها المستشفى، وذهبت هند للاطمئنان عليه

قصة مسلسل حسبة عمري

ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عامًا، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتها في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وماديًّا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق، وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

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