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أخبار مصر

البترول تضخ 49 مليون لتر سولار و950 ألف أسطوانة بوتاجاز استعدادًا لعيد الفطر

المهندس كريم بدوي،فيتو
المهندس كريم بدوي،فيتو

اتخذت وزاره البترول والثروة المعدنية عدة إجراءات استباقية لمواجهة أي زيادة متوقعة في استهلاك الوقود خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم زيادة معدلات ضخ المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

زيادة معدلات ضخ الوقود بنسبة 5%

أكد مصدر بوزارة البترول لـ "فيتو" أن الهيئة العامة للبترول قامت بزيادة معدلات ضخ الوقود في السوق المحلي لتعويض أي عجز محتمل بسبب الارتفاع المتوقع في الاستهلاك خلال أيام العيد.

كما كشف المصدر أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أصدر تعليمات إلى المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، بزيادة معدلات ضخ الوقود بنسبة 5% مقارنة بالمعدلات المعتادة، لضمان استقرار الإمدادات.

49 مليون لتر سولار و950 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميًا

وأضاف المصدر أن الهيئة ستقوم، ابتداءً من اليوم الأحد، بضخ 49 مليون لتر سولار يوميًا، بالإضافة إلى 950 ألف أسطوانة بوتاجاز، و30 مليون لتر من أنواع البنزين المختلفة، لتغطية الاحتياجات المتزايدة خلال فترة الأعياد.

غرفة عمليات لمتابعة توزيع الوقود

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن الهيئة العامة للبترول شكلت غرفة عمليات لمتابعة استهلاك الوقود خلال أيام العيد، وضمان سير عمليات التوزيع بسلاسة، مع توفير كميات إضافية لمواجهة أي طارئ.

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