صناع "الصفا الثانوية بنات" يحتفلون بعيد ميلاد علي ربيع ولينا صوفيا بالعرض الخاص للفيلم (فيديو)

احتفل أبطال وصناع فيلم "الصفا الثانوية بنات" مساء أمس السبت، بعيد ميلاد النجم علي ربيع والفنانة الشابة لينا صوفيا والذي وافق 29 مارس الجاري، وذلك خلال العرض الخاص الذي أقيم بسينما أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وجهز صناع الفيلم "تورتة" زينت بصور علي ولينا من بوستر الفيلم، وذلك في أجواء احتفالية مميزة.

العرض الخاص لفيلم الصفا الثانوية بنات

وحضر العرض: علي ربيع، وأوس أوس، وكريم عفيفي، ولينا صوفيا، وتوانا الجوهري، وريم المصري، ومحمد عبد الرحمن، والمنتج أحمد السبكي، وآخرون.

فيلم الصفا الثانوية بنات

فيلم الصفا ثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسيكا حسام، لينا صوفيا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي ويجسد علي ربيع في أحداثه شابا صعيديا يحضر إلى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

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