المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية فريدة من كنوز الملك بسوسنس الأول

يعرض المتحف المصري بالتحرير، قطعة أثرية فريدة ضمن كنوز تانيس عبارة عن أسورة ذهبية مزخرفة باللازورد والفضة والأحجار الكريمة، تعود إلى عهد الملك بسوسنس الأول من الأسرة 21 (حوالي 1039-991 قبل الميلاد)، تم العثور عليها في تانيس بمنطقة صان الحجر بالشرقية.

مواعيد زيارة المتحف المصري بالتحرير

وتعاود وزارة السياحة والآثار العمل بالمواعيد العادية لتشغيل المتاحف والمواقع الأثرية لاستقبال الزائرين عقب نهاية شهر رمضان المبارك وذلك وفقا لخطة التشغيل المعتمدة من المجلس الأعلى للآثار.

مواعيد زيارة المتحف المصري بالتحرير في أول أيام عيد الفطر

وأعلن المتحف المصري بالتحرير عودة التشغيل بالمواعيد العلمية اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 5 مساء على أن يكون أمر موعد لبيع تذاكر الدخول في الـ 4 عصرا.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير في عيد الفطر

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، وتصل إلى 550 جنيها للزائرين الأجانب وتصل إلى 275 جنيها للطلاب الأجانب أيضا.

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