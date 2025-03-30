الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية فريدة من كنوز الملك بسوسنس الأول

المتحف المصري بالتحرير،
المتحف المصري بالتحرير، فيتو

يعرض المتحف المصري بالتحرير، قطعة أثرية فريدة ضمن كنوز تانيس عبارة عن أسورة ذهبية مزخرفة باللازورد والفضة والأحجار الكريمة، تعود إلى عهد الملك بسوسنس الأول من الأسرة 21 (حوالي 1039-991 قبل الميلاد)، تم العثور عليها في تانيس بمنطقة صان الحجر بالشرقية.

مواعيد زيارة المتحف المصري بالتحرير

وتعاود وزارة السياحة والآثار العمل بالمواعيد العادية لتشغيل المتاحف والمواقع الأثرية لاستقبال الزائرين عقب نهاية شهر رمضان المبارك وذلك وفقا لخطة التشغيل المعتمدة من المجلس الأعلى للآثار.

مواعيد زيارة المتحف المصري بالتحرير في أول أيام عيد الفطر

وأعلن المتحف المصري بالتحرير عودة التشغيل بالمواعيد العلمية اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 5 مساء على أن يكون أمر موعد لبيع تذاكر الدخول في الـ 4 عصرا.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير في عيد الفطر

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، وتصل إلى 550 جنيها للزائرين الأجانب وتصل إلى 275 جنيها للطلاب الأجانب أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري بالتحرير كنوز تانيس الملك بسوسنس الأول منطقة صان الحجر بالشرقية وزارة السياحة والآثار شهر رمضان المجلس الأعلي للأثار

مواد متعلقة

مواعيد وأسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير خلال عيد الفطر المبارك

المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجا تعليميا لطلاب المدارس

الأكثر قراءة

القبض على طرفي مشاجرة مطعم قصر المندي بسبب كلب في مصر الجديدة

أول بيان رسمي سعودي عن إغلاق محلات "بلبن" في المملكة

بث مباشر، نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام

أسعار الفراخ اليوم الأحد 30 مارس 2025

مبابي: معادلة رقم كريستيانو رونالدو أمر رائع وهدفنا تحقيق كل الألقاب

بعد انتشار الوباء في 16 مقاطعة، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

تفريغ كاميرات المراقبة بنادٍ شهير لكشف حقيقة وفاة لاعبة كرة قدم بـ 15 مايو

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

مسلحون يهاجمون سفينة صيد صينية في مياه غانا ويختطفون طاقمها

أطفال يرشقون سائق شاحنة بكرات الثلج ورد فعل غير متوقع منه أثار دهشة الجميع (فيديو)

إقبال كثيف على محلات وسط البلد لشراء ملابس عيد الفطر 2025 (صور)

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مرتلة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية