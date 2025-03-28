الجمعة 28 مارس 2025
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مواعيد وأسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير خلال عيد الفطر المبارك

المتحف المصري بالتحرير،فيتو
المتحف المصري بالتحرير،فيتو
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تعاود وزارة السياحة والآثار العمل بالمواعيد العادية لتشغيل المتاحف والمواقع الأثرية لاستقبال الزائرين عقب نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا لخطة التشغيل المعتمدة من المجلس الأعلى للآثار.

مواعيد زيارة المتحف المصري بالتحرير في أول ايام عيد الفطر

وأعلن المتحف المصري بالتحرير عن عودة التشغيل بالمواعيد العلمية اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك من ال 9 صباحًا وحتى ال 5 مساء، على أن يكون أخر موعد لبيع تذاكر الدخول في الـ 4 عصرا.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير في عيد الفطر

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، و550 جنيها للزائرين الأجانب، وتصل إلى 275 جنيها للطلاب الأجانب أيضا.

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