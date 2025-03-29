مستشفى سوهاج يجري 30 عملية جراحية كبرى خلال رمضان

واصلت وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بمستشفى سوهاج الجامعي جهودها لخدمة مرضى الأورام بصعيد مصر، من خلال تنفيذ ٣٠ عملية جراحية دقيقة وخطيرة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، من أجل القضاء على قوائم الانتظار وتحقيق غاية سامية وصعبة بأن يصبح الصعيد بلا أورام.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إن ما قدمته وحدة جراحة الوجه والفكين خلال شهر رمضان يعكس حجم الإخلاص والتفاني من الأطقم الطبية، الذين حولوا ساعات الصيام إلى ساعات عمل وجهد دون كلل أو ملل. وأكد أن هذه الإنجازات تبرهن على قدرة مستشفيات الجامعة على تقديم خدمات طبية عالية الجودة، تضاهي ما يُقدم في كبرى المراكز الطبية، في ظل الدعم الكامل من إدارة الجامعة لتطوير القطاع الطبي.

تطوير شامل لمستشفيات جامعة سوهاج

و أضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن الوحدة أجرت نحو ٣٠ عملية جراحية خلال الأسبوع الأخير من رمضان، منها عمليات معقدة استغرقت إحداها أكثر من عشر ساعات، ومنهما ايضًا حالتين نادرتين الأولى كانت لشاب في الثلاثينات يعاني من قرحة سرطانية بالخد الأيسر امتدت إلى الغدد الليمفاوية بالرقبة، وتم استئصال الورم بالكامل وإعادة بناء الخد برقعة لحمية من الذراع، بالتعاون مع وحدة الجراحات الميكروسكوبية. أما الحالة الثانية فكانت لطفلة عمرها عامان ونصف، تعاني من ورم بالفك السفلي تسبب في تدمير نصف الفك، وتم استئصال الورم بنجاح.

وأضاف الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن هذه النجاحات المتكررة هي جزء من منظومة تطوير شاملة تشهدها مستشفيات جامعة سوهاج، من حيث الإمكانات، والتجهيزات، والكوادر الطبية، ومؤكدًا أن هذا الجهد هو امتداد لمزيد من التميز فى تقديم الخدمة الطبية المجانية واللائقة لأهالينا فى الصعيد.

وأوضح الدكتور علاء السيوطي رئيس قسم الجراحة والدكتور كمال الشرقاوي مدير وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس أن هذا العمل تم بروح الفريق الواحد، بمشاركة نخبة من أساتذة وأطباء جراحة الوجه والفكين، وقسم التخدير، والجراحات الميكروسكوبية، إلى جانب الأطقم التمريضية والفنية، والذين أظهروا التزامًا كبيرًا دون أي تذمر، رغم ساعات العمل الطويلة.

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