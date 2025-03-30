الأحد 30 مارس 2025
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أخبار مصر

ابتداءً من اليوم، تعليمات هامة للمسافرين إلى السودان

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري أنه ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 وحتى نهاية جدول الصيف، سيتم تسيير رحلة مصر للطيران رقم MS865 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار بورتسودان الدولي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، إقلاع في تمام الساعة 23:50 بتوقيت القاهرة. 

 

ومن المقرر أن تغادر من مطار بورتسودان إلى مطار القاهرة الدولي أيام السبت والثلاثاء والأربعاء والخميس، إقلاع في تمام الساعة 2:55 فجرًا بتوقيت السودان.

 

وقالت الشركة: إنه في حال وجود أي استفسارات يرجى من عملاء مصر للطيران الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران. 

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