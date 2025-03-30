إجراء تحليل مخدرات لسيدة متهمة بقتل شاب بالخطأ في النزهة

أمرت نيابة النزهة بإحالة سيدة متهمة بالاصطدام بشاب بسيارتها والتسبب في وفاته بالنزهة، إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لها.

وكان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول؛ وتوفي متأثرًا بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واضطراب بدرجة الوعي، إثر اصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بدائرة القسم ولاذ قائدها بالفرار.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدتها مقيمة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وعللت هروبها خوفًا من تعدي الأهالى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.